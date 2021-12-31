Esra Erol 31 Aralık Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (31 Aralık 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye 47 yıllık büyük aşkı konuşuyor! Songül ve Muzaffer’den Esra Erol’a büyük sürpriz! ‘Karım Sevda patronu Salih’le kaçtı, o da yetmedi kına gecesi bile yaptı’ diyen Fatih Bey’in büyük iddiası! Arzu ve annesini bekleyen büyük sürpriz! 18 yaşındaki Edanur bebeğini de aldı, Bahattin’e kaçtı! Edanur’un annesinin gözyaşları ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (31 Aralık 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye 47 yıllık büyük aşkı konuşuyor! Songül ve Muzaffer'den Esra Erol'a büyük sürpriz! 'Karım Sevda patronu Salih'le kaçtı, o da yetmedi kına gecesi bile yaptı' diyen Fatih Bey'in büyük iddiası! Arzu ve annesini bekleyen büyük sürpriz! 18 yaşındaki Edanur bebeğini de aldı, Bahattin'e kaçtı! Edanur'un annesinin gözyaşları ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

31 Aralık Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.