CANLI İZLE: Esra Erol 31 Ağustos Pazartesi

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Esra Erol 31 Ağustos Pazartesi canlı yayın izle - 31.08.2020

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Giriş: 31.08.2020 16:34
Güncelleme:31.08.2020 16:43
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (31 Ağustos 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 2 yıldır çocuğunu göremeyen Nazlı Tanrıkulu ile ilgili son gelişme! 21 yaşındaki İrem İlter 4 ay önce ortadan kayboldu, babasının dükkanını erkek arkadaşıyla birlikte soydu! Resmi nikahlı eşi 25 günlük bebeğiyle bırakıp başkasıyla imam nikahıyla evlendi! Akılalmaz ihanet öyküsü! 63 yıldır annesini arayan Kader Hanımın annesi Neriman Hanıma olan hasreti! Eşi çocuğunu pasta almak için evden çıkardı, bir daha çocuğundan haber alamadı! Begüm Hanım haykırışı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (31 Ağustos 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 2 yıldır çocuğunu göremeyen Nazlı Tanrıkulu ile ilgili son gelişme! 21 yaşındaki İrem İlter 4 ay önce ortadan kayboldu, babasının dükkanını erkek arkadaşıyla birlikte soydu! Resmi nikahlı eşi 25 günlük bebeğiyle bırakıp başkasıyla imam nikahıyla evlendi! Akılalmaz ihanet öyküsü! 63 yıldır annesini arayan Kader Hanımın annesi Neriman Hanıma olan hasreti! Eşi çocuğunu pasta almak için evden çıkardı, bir daha çocuğundan haber alamadı! Begüm Hanım haykırışı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 31 AĞUSTOS PAZARTESİ CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

31 Ağustos Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Esra Erol 31 Ağustos Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 31 Ağustos Pazartesi
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