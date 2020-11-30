CANLI İZLE: Esra Erol 30 Kasım Pazartesi

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Esra Erol 30 Kasım Pazartesi canlı yayın izle - 30.11.2020

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Giriş: 30.11.2020 16:30
Güncelleme:30.11.2020 16:48
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (30 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Bu itiraf çok tartışılacak! Ömer Yasemin’i affetti mi? Bitti denen evlilikte herkesi şaşırtacak son karar! 12 yıllık hasret son buldu! Herkesi gözyaşlarına boğacak o anlar... 9 Kasım 2019 tarihinde ortadan kaybolan Ayşegül’ü Esra Erol buldu! Ayşegül’ün son kararı ne olacak? Ailesinin yanına mı gidecek, yoksa kendine yeni bir yol mu çizecek? Yaşar’ın ilk aşkı Murat stüdyoya gelecek mi? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Biri 9 yaşında biri 1 yaşında olan iki çocuğunu evde bırakarak kayıplara karışan ablasının hayatından endişe eden Yağmur Hanım canlı yayında! ‘18 yaşındaki kızım 31 Ekim’de birden ortadan kayboldu, sonra da evlendim diye fotoğraf attı’ diyen ve kızının baskı ve tehditle tutulduğunu düşünen bir babanın isyanı! Doğuma günler kala kocası İbrahim eski eşine dönen Sevgül Hanımın büyük isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Bu itiraf çok tartışılacak! Ömer Yasemin'i affetti mi? Bitti denen evlilikte herkesi şaşırtacak son karar! 12 yıllık hasret son buldu! Herkesi gözyaşlarına boğacak o anlar... 9 Kasım 2019 tarihinde ortadan kaybolan Ayşegül'ü Esra Erol buldu! Ayşegül'ün son kararı ne olacak? Ailesinin yanına mı gidecek, yoksa kendine yeni bir yol mu çizecek? Yaşar'ın ilk aşkı Murat stüdyoya gelecek mi? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Biri 9 yaşında biri 1 yaşında olan iki çocuğunu evde bırakarak kayıplara karışan ablasının hayatından endişe eden Yağmur Hanım canlı yayında! '18 yaşındaki kızım 31 Ekim'de birden ortadan kayboldu, sonra da evlendim diye fotoğraf attı' diyen ve kızının baskı ve tehditle tutulduğunu düşünen bir babanın isyanı! Doğuma günler kala kocası İbrahim eski eşine dönen Sevgül Hanımın büyük isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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30 Kasım Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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