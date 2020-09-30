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Esra Erol 30 Eylül Çarşamba tek parça izle - 30.09.2020

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Giriş: 30.09.2020 16:50
Güncelleme:30.09.2020 22:26
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (30 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Semra’nın son kararı ne olacak? Aşkının peşinden mi koşacak, yoksa annesiyle Belçika’ya mı dönecek? Karısı Zemzem eski kocası İbrahim Halil’e kaçtı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Arzu Ulu 2 Şubat’ta çocuklarını da bırakıp Eray Eroğlu ile ortadan kayboldu! Aylardır hiçbir haber alınamayan Arzu ve Eray en son nerede görüldü? Volkan’ın annesi Melda beni zorla Konya’ya götürdü, erkeklerle tanıştırdı dedi, ortalık karıştı. Gerçekler ne? Semra’yı zorla Konya’ya götürdüler mi? İddiaların odağındaki Melda Hanım canlı yayında! Kızı Pınar ve 4 yaşındaki torunu aylarca önce ortadan kayboldu, bir annenin feryadına Esra Erol karşılık verdi! Pınar canlı yayında ailesiyle hesaplaşacak! ‘Kocamdan şiddet ve ihanet gördüm’ diyen Seda Hanımın yaşadıkları herkesi şoke edecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Semra'nın son kararı ne olacak? Aşkının peşinden mi koşacak, yoksa annesiyle Belçika'ya mı dönecek? Karısı Zemzem eski kocası İbrahim Halil'e kaçtı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Arzu Ulu 2 Şubat'ta çocuklarını da bırakıp Eray Eroğlu ile ortadan kayboldu! Aylardır hiçbir haber alınamayan Arzu ve Eray en son nerede görüldü? Volkan'ın annesi Melda beni zorla Konya'ya götürdü, erkeklerle tanıştırdı dedi, ortalık karıştı. Gerçekler ne? Semra'yı zorla Konya'ya götürdüler mi? İddiaların odağındaki Melda Hanım canlı yayında! Kızı Pınar ve 4 yaşındaki torunu aylarca önce ortadan kayboldu, bir annenin feryadına Esra Erol karşılık verdi! Pınar canlı yayında ailesiyle hesaplaşacak! 'Kocamdan şiddet ve ihanet gördüm' diyen Seda Hanımın yaşadıkları herkesi şoke edecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA TEK PARÇA İZLE

30 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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İZLE: Esra Erol 18 Eylül Cuma
CANLI İZLE: Esra Erol 17 Eylül Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 17 Eylül Perşembe
İZLE: Esra Erol 16 Eylül Çarşamba
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