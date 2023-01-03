Esra Erol 3 Ocak Salı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Ocak 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; canlı yayında yüzleştiler, hesap sordular, meydan okudular... Türkiye onları konuşmaya devam edecek! Serpil’in yanına kaçtığı eski sevgilisi Yasin ile ilgili çok konuşulacak büyük iddia! “Evde gülümsemediğim için olay çıktı, kayınvalidem istedi kocam sokağa attı” dedi, gelin kaynana canlı yayında birbirine girdi! Bugün hesaplaşma vakti! Ayşegül kocası ve kayınvalidesi ile karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında (3 Ocak 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; canlı yayında yüzleştiler, hesap sordular, meydan okudular... Türkiye onları konuşmaya devam edecek! Serpil'in yanına kaçtığı eski sevgilisi Yasin ile ilgili çok konuşulacak büyük iddia! "Evde gülümsemediğim için olay çıktı, kayınvalidem istedi kocam sokağa attı" dedi, gelin kaynana canlı yayında birbirine girdi. Ayşegül kocası ve kayınvalidesi ile karşı karşıya geldi. "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

3 Ocak Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.