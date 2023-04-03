Esra Erol 3 Nisan Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Nisan 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Mesude istiyorsa boşanalım diyen Mehmet yine karar mı değiştirdi? Nihat Mesude’ye hangi mesajı gönderdi? Kavga bitmedi, olay bitmedi, suçlamalar bitmedi! Aziz konuştu ortalık karıştı! Zeynep’le ilgili herkesi şoke edecek iddia ne? Yeni şahitler konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Nisan 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Mesude istiyorsa boşanalım diyen Mehmet yine karar mı değiştirdi? Nihat Mesude'ye hangi mesajı gönderdi? Kavga bitmedi, olay bitmedi, suçlamalar bitmedi! Aziz konuştu ortalık karıştı! Zeynep'le ilgili herkesi şoke edecek iddia ne? Yeni şahitler konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Nisan Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.