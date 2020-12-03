Esra Erol 3 Aralık Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 18 yaşındaki Neslihan 46 yaşındaki evli ve 5 çocuklu Faraç’ı seviyorum dedi, herkesi çileden çıkardı! Neslihan stüdyoya gelecek mi? Kocası Mevlana annesi Malike Kabasakal ile işbirliği yaptı, Tuğba’nın çocuğunu kaçırdı! Bugün yüzleşme vakti! Tuğba ve annesi karşı karşıya gelecek! 5 yıl sonra kocası Celal’e ve kızına kavuştu! Karşılıklı iddialar ortalığı karıştırdı! Celal Bey’in son kararı ne olacak? 35 yıl sonra büyük yüzleşme! Emine 490 günlükken bırakıp giden babası Memduh ile canlı yayında buluşacak! Kızı Hümeyra 4 yıl önce çocuğunu da bırakıp ortadan kayboldu! Torunuyla baş başa kalan Safinaz Hanım’ın feryadı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 18 yaşındaki Neslihan 46 yaşındaki evli ve 5 çocuklu Faraç'ı seviyorum dedi, herkesi çileden çıkardı! Neslihan stüdyoya gelecek mi? Kocası Mevlana annesi Malike Kabasakal ile işbirliği yaptı, Tuğba'nın çocuğunu kaçırdı! Bugün yüzleşme vakti! Tuğba ve annesi karşı karşıya gelecek! 5 yıl sonra kocası Celal'e ve kızına kavuştu! Karşılıklı iddialar ortalığı karıştırdı! Celal Bey'in son kararı ne olacak? 35 yıl sonra büyük yüzleşme! Emine 490 günlükken bırakıp giden babası Memduh ile canlı yayında buluşacak! Kızı Hümeyra 4 yıl önce çocuğunu da bırakıp ortadan kayboldu! Torunuyla baş başa kalan Safinaz Hanım'ın feryadı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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