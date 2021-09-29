Esra Erol 29 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (29 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Fatma şimdi ne yapacak? Son kararı ne olacak? Kocasından kaçtı, sevgilisine gitti, bir de ondan çocuk dünyaya getirdi! Hayatının şokunu canlı yayında yaşadı! Kocası Mustafa konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! Türkiye Melahat için tek yürek oldu! Esra Erol’dan Melahat’a büyük sürpriz! Kocası Ramazan çocukların bakıcısı diye tanıttığı Betül’le kaçan Kübra’nın büyük isyanı! Kayınpederi ile birlikte karısını aramaya gelen Şinasi’nin isyanı! 15 yaşından beri kayıp olan 18 yaşındaki Sedanur Ateş nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Fatma şimdi ne yapacak? Son kararı ne olacak? Kocasından kaçtı, sevgilisine gitti, bir de ondan çocuk dünyaya getirdi! Hayatının şokunu canlı yayında yaşadı! Kocası Mustafa konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! Türkiye Melahat için tek yürek oldu! Esra Erol'dan Melahat'a büyük sürpriz! Kocası Ramazan çocukların bakıcısı diye tanıttığı Betül'le kaçan Kübra'nın büyük isyanı! Kayınpederi ile birlikte karısını aramaya gelen Şinasi'nin isyanı! 15 yaşından beri kayıp olan 18 yaşındaki Sedanur Ateş nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

29 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.