Esra Erol 28 Şubat Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Şubat 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; Metin’in kıskançlık krizleri, internette oyunun başından kalkmayan Huriye... Boşanacaklar mı? Yoksa Huriye eve mi dönecek? Eski eşi İsmail 2 yaşındaki oğlu Feyzullah’ı kaçırmaya devam ediyor! İsmail oğlunu gizemli kadının evinde mi saklıyor? İsmail ile o kadının bağlantısı ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Şubat 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; Metin'in kıskançlık krizleri, internette oyunun başından kalkmayan Huriye... Boşanacaklar mı? Yoksa Huriye eve mi dönecek? Eski eşi İsmail 2 yaşındaki oğlu Feyzullah'ı kaçırmaya devam ediyor! İsmail oğlunu gizemli kadının evinde mi saklıyor? İsmail ile o kadının bağlantısı ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Şubat Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.