Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Nisan Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; büyük yüzleşme! Ziyade ve Efkan stüdyoda karşı karşıya gelecek! 22 yaşındaki Sema, evli ve üç çocuklu 40 yaşındaki Halit Asıltürk tarafından kaçırıldı! Sema’nın annesinin büyük isyanı! Ziyade Efkan kavgasında Efkan’ın resmi nikahlı eşi canlı yayında! Zihinsel engelli eşinin kayınvalidesi tarafından kaçırıldığını söyleyen Ramazan’ın büyük isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Nisan Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; büyük yüzleşme! Ziyade ve Efkan stüdyoda karşı karşıya gelecek! 22 yaşındaki Sema, evli ve üç çocuklu 40 yaşındaki Halit Asıltürk tarafından kaçırıldı! Sema'nın annesinin büyük isyanı! Ziyade Efkan kavgasında Efkan'ın resmi nikahlı eşi canlı yayında! Zihinsel engelli eşinin kayınvalidesi tarafından kaçırıldığını söyleyen Ramazan'ın büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Nisan Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.