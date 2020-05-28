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Esra Erol 28 Mayıs Perşembe tek parça izle |Video - 28.05.2020

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Giriş: 28.05.2020 17:09
Güncelleme:28.05.2020 18:49
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Mayıs 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Eski karım Gülşah yuvamı yıktı diye isyan etti, ortalık karıştı! Aylin ve Şaban canlı yayında yüzleşecek! Uğurcan’ın annesi kim? Nargüzel Hanım Uğurcan’ın annesi olmayabilir mi? DNA testi sonucu açıklanacak, tüm gerçekler ortaya çıkacak! İstanbul’dan Ankara’ya nasıl kaçtı? Ankara’da kimin yanında kaldı? Akıllara durgunluk veren olayda herkesi şoke edecek detay! ‘Karım Elçin evdeki büyük tüpü de alıp kaçtı’ dedi, 24 saat geçmeden Elçin ve kayıp tüp bulundu! Neden tüpü alarak kaçtı? Mustafa’nın karısı Elçin canlı yayında! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Mayıs 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Eski karım Gülşah yuvamı yıktı diye isyan etti, ortalık karıştı! Aylin ve Şaban canlı yayında yüzleşecek! Uğurcan'ın annesi kim? Nargüzel Hanım Uğurcan'ın annesi olmayabilir mi? DNA testi sonucu açıklanacak, tüm gerçekler ortaya çıkacak! İstanbul'dan Ankara'ya nasıl kaçtı? Ankara'da kimin yanında kaldı? Akıllara durgunluk veren olayda herkesi şoke edecek detay! 'Karım Elçin evdeki büyük tüpü de alıp kaçtı' dedi, 24 saat geçmeden Elçin ve kayıp tüp bulundu! Neden tüpü alarak kaçtı? Mustafa'nın karısı Elçin canlı yayında! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Mayıs Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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