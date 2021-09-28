Esra Erol 28 Eylül Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Eylül 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; herkes susacak bugün Ahmet konuşacak! Ahmet’in herkesi şoke edecek teklifi! Yıldıray ve Rukiye stüdyoda karşı karşıya gelecek! Kocası Zeki yufkacı Necla’ya kaçtı, kimse olanlara inanamadı! Zeki ve yufkacı Necla canlı yayında! 4 evlilik, 4 kocası da öldü, 5’nci kez evlenmek istedi nikah masasından döndü! Sevgihan Hanım’ı evlilik vaadiyle dolandıran Turan Siyah geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Eylül 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; herkes susacak bugün Ahmet konuşacak! Ahmet'in herkesi şoke edecek teklifi! Yıldıray ve Rukiye stüdyoda karşı karşıya gelecek! Kocası Zeki yufkacı Necla'ya kaçtı, kimse olanlara inanamadı! Zeki ve yufkacı Necla canlı yayında! 4 evlilik, 4 kocası da öldü, 5'nci kez evlenmek istedi nikah masasından döndü! Sevgihan Hanım'ı evlilik vaadiyle dolandıran Turan Siyah geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Eylül Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.