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Esra Erol 28 Ekim Perşembe tek parça izle

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Giriş: 28.10.2021 16:38
Güncelleme:28.10.2021 19:01
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Ekim 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; torununun cinsiyetini öğrenen Hatice ne tepki verece? Aylar kayıp olan Dilber Esra Erol’da bulundu! Bugün kavuşma vakti! Günlerdir kayıp olan yüzde 50 engelli olan 18 yaşındaki Gülseren Apaydın nerede? Karısının kasap Ali’ye yazdığı mektupları yakaladı, hayatının şokunu yaşadı! Karısını bulup boşanmak isteyen Ahmet’in isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Ekim 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; torununun cinsiyetini öğrenen Hatice ne tepki verece? Aylar kayıp olan Dilber Esra Erol'da bulundu! Bugün kavuşma vakti! Günlerdir kayıp olan yüzde 50 engelli olan 18 yaşındaki Gülseren Apaydın nerede? Karısının kasap Ali'ye yazdığı mektupları yakaladı, hayatının şokunu yaşadı! Karısını bulup boşanmak isteyen Ahmet'in isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 28 EKİM PERŞEMBE TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

28 Ekim Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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