Esra Erol 28 Ekim Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Ekim 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; torununun cinsiyetini öğrenen Hatice ne tepki verece? Aylar kayıp olan Dilber Esra Erol’da bulundu! Bugün kavuşma vakti! Günlerdir kayıp olan yüzde 50 engelli olan 18 yaşındaki Gülseren Apaydın nerede? Karısının kasap Ali’ye yazdığı mektupları yakaladı, hayatının şokunu yaşadı! Karısını bulup boşanmak isteyen Ahmet’in isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Ekim 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; torununun cinsiyetini öğrenen Hatice ne tepki verece? Aylar kayıp olan Dilber Esra Erol'da bulundu! Bugün kavuşma vakti! Günlerdir kayıp olan yüzde 50 engelli olan 18 yaşındaki Gülseren Apaydın nerede? Karısının kasap Ali'ye yazdığı mektupları yakaladı, hayatının şokunu yaşadı! Karısını bulup boşanmak isteyen Ahmet'in isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Ekim Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.