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27.02.2020

Esra Erol 27 Şubat Perşembe canlı yayın izle |Video - 27.02.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Şubat 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Baba Kadir Ölçer canlı yayında kızının evlendiğini öğrendi hayatının şokunu yaşadı! Havva Nur Ölçer ve Nurullah Ünlü anne ve babasıyla canlı yayında karşı karşıya gelecek! Gelin Şerife ve Ramazan’ın bitti denilen evliliğinde ikinci büyük şok! Evden kaçtığı iddia edilen Nuray ve yanına kaçtığı Serkan Yaman ailesiyle yüzleşecek! 4 aylık bebeğin babası çıkan Akın’dan Nurten’le ilgili herkesi şoke edecek bir hamle daha! Bir aydır kayıp olan Yaprak Uyandır ile Osman Demirci’nin bağlantısı ne? Kayıp Yaprak’tan herkesi şoke edecek itiraf ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Şubat 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Baba Kadir Ölçer canlı yayında kızının evlendiğini öğrendi hayatının şokunu yaşadı! Havva Nur Ölçer ve Nurullah Ünlü anne ve babasıyla canlı yayında karşı karşıya gelecek! Gelin Şerife ve Ramazan'ın bitti denilen evliliğinde ikinci büyük şok! Evden kaçtığı iddia edilen Nuray ve yanına kaçtığı Serkan Yaman ailesiyle yüzleşecek! 4 aylık bebeğin babası çıkan Akın'dan Nurten'le ilgili herkesi şoke edecek bir hamle daha! Bir aydır kayıp olan Yaprak Uyandır ile Osman Demirci'nin bağlantısı ne? Kayıp Yaprak'tan herkesi şoke edecek itiraf ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 27 ŞUBAT CANLI YAYIN İZLE...

ATV CANLI YAYIN

27 Şubat Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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