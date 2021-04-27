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Esra Erol 27 Nisan Salı canlı yayın izle - 27.04.2021

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Giriş: 27.04.2021 16:32
Güncelleme:27.04.2021 16:40
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Nisan 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Meral ve Yalçın cephesinde son perde! Yaşar ve karısı Ayten canlı yayında yüzleşecek! Muammer ve Gülhan bir kez daha Esra Erol’da! Herkesi şoke edecek gelişme! 14 yıldır eşinden şiddet gören Fadime’nin büyük isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Nisan 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Meral ve Yalçın cephesinde son perde! Yaşar ve karısı Ayten canlı yayında yüzleşecek! Muammer ve Gülhan bir kez daha Esra Erol'da! Herkesi şoke edecek gelişme! 14 yıldır eşinden şiddet gören Fadime'nin büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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27 Nisan Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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