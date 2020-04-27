Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Nisan 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Hülya Hüsniye’nin Mustafa’ya son teklifi herkesi şoke edecek! Evladına hasret acılı bir anne! 16 aylık çocuğunun babası tarafından kendisinden kaçırıldığını iddia eden Ziyade Hanımın isyanı! Mustafa Beyin resmi nikahlı eşi Hesna sessizliğini bozacak mı? Zihinsel engelli eşinin kayınvalidesi tarafından alıkonulduğu söyleyen Ramazan’ın büyük isyanı! Evli kızı Sebahat Yılmaz 12 Mart gecesi Muhammet Karabulut tarafından kaçırıldı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Nisan 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Hülya Hüsniye'nin Mustafa'ya son teklifi herkesi şoke edecek! Evladına hasret acılı bir anne! 16 aylık çocuğunun babası tarafından kendisinden kaçırıldığını iddia eden Ziyade Hanımın isyanı! Mustafa Beyin resmi nikahlı eşi Hesna sessizliğini bozacak mı? Zihinsel engelli eşinin kayınvalidesi tarafından alıkonulduğu söyleyen Ramazan'ın büyük isyanı! Evli kızı Sebahat Yılmaz 12 Mart gecesi Muhammet Karabulut tarafından kaçırıldı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 27 NİSAN PAZARTESİ CANLI YAYIN

27 Nisan Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.