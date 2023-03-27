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Esra Erol 27 Mart Pazartesi izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Mart 2023 Pazartesi) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; son sözünü söylemeye, son kararını vermeye geliyor! Mehmet'le barışacak mı yoksa boşanacak mı? Mesude'nin son kararı! 12 yıllık evlilikte büyük hesaplaşma, büyük yüzleşme! Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak! Özlem kocası Mecit'le stüdyoda karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...
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