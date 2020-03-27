Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Mart 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Fikriye Elanur Keskin’in sevgilim dediği Güney ile ilgili gerçekler herkesi şoke etti! Karısı Nurdan 3 yaşındaki kızlarını alarak ortadan kaybolan Muharrem Beyin isyanı! 19 yaşındaki Elanur ve evli ve çocuğu olduğu ortay çıkan Ali Kalıçlı nerede? Ali Kalıçlı’nın resmi eşi stüdyoya geliyor! İşe gidiyorum deyip evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 17 yaşındaki Berivan nerede? 5 çocuğuyla yapayalnız kalan ve karısı Fatma’nın sesine hasret kalan Bekir’in feryadı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Mart 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Fikriye Elanur Keskin'in sevgilim dediği Güney ile ilgili gerçekler herkesi şoke etti! Karısı Nurdan 3 yaşındaki kızlarını alarak ortadan kaybolan Muharrem Beyin isyanı! 19 yaşındaki Elanur ve evli ve çocuğu olduğu ortay çıkan Ali Kalıçlı nerede? Ali Kalıçlı'nın resmi eşi stüdyoya geliyor! İşe gidiyorum deyip evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 17 yaşındaki Berivan nerede? 5 çocuğuyla yapayalnız kalan ve karısı Fatma'nın sesine hasret kalan Bekir'in feryadı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 27 MART CUMA CANLI YAYIN

27 Mart Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.