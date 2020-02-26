Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Şubat 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ramazan Soylu ile birlikte kaçtığı iddia edilen Şerife Uyanık kocasıyla adliye koridorlarında karşı karşıya geldi! Şerife ile Ramazan boşanabildi mi? Büyük yüzleşmede şoke edecek son dakika gelişmesi! Kocasına uyku ilacı verip evden kaçan Nuray ve yanına kaçtığı Serkan Yaman’ın katıldığı canlı yayında büyük yüzleşme! Nurten’in en büyük hayali gerçek oldu mu? Akın sözünü tutup 4 aylık bebeği nüfusuna aldı mı? Büyük yüzleşmede son perde! Damadı Ramazan Soylu ile gelini Şerife Uyanık’la kaçtı ortalık karıştı! Mehmet Amcanın kızı Leyle ile ilgili büyük korkusu! 47 yaşındaki evli iki çocuk annesi Yaprak Uyandır Osman Demirci’nin yanında mı? Nurullah Ünlü tarafından kaçırılan kızları Havvanur’dan haber alamayan anne ve babanın isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Şubat 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ramazan Soylu ile birlikte kaçtığı iddia edilen Şerife Uyanık kocasıyla adliye koridorlarında karşı karşıya geldi! Şerife ile Ramazan boşanabildi mi? Kocasına uyku ilacı verip evden kaçan Nuray ve yanına kaçtığı Serkan Yaman'ın katıldığı canlı yayında büyük yüzleşme! Nurten'in en büyük hayali gerçek oldu mu? Akın sözünü tutup 4 aylık bebeği nüfusuna aldı mı? Büyük yüzleşmede son perde! Damadı Ramazan Soylu ile gelini Şerife Uyanık'la kaçtı ortalık karıştı! Mehmet Amcanın kızı Leyle ile ilgili büyük korkusu! 47 yaşındaki evli iki çocuk annesi Yaprak Uyandır Osman Demirci'nin yanında mı? Nurullah Ünlü tarafından kaçırılan kızları Havvanur'dan haber alamayan anne ve babanın isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini izle...

ESRA EROL 26 ŞUBAT ÇARŞAMBA TEK PARÇA...

26 Şubat Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.