Esra Erol 26 Ocak Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Ocak 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Şaban’a mı dönecek, yeni bir hayat mı kuracak? Burcu’nun herkesi şoke edecek son kararı... Dün gece neler yaşandı? Ayça ve Yusuf neden birbirine girdi? Murat’a kaçan Hatice ve Selahattin’in vazgeçemediği papağanı Paşa canlı yayında! Stüdyoda büyük kavuşma! O konuşacak yer yerinden oynayacak! Eski karısı Melek’ten Ali’ye dair şok edecek sözler! Ali hakkındaki iddialara ne cevap verecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Ocak 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Şaban'a mı dönecek, yeni bir hayat mı kuracak? Burcu'nun herkesi şoke edecek son kararı... Dün gece neler yaşandı? Ayça ve Yusuf neden birbirine girdi? Murat'a kaçan Hatice ve Selahattin'in vazgeçemediği papağanı Paşa canlı yayında! Stüdyoda büyük kavuşma! O konuşacak yer yerinden oynayacak! Eski karısı Melek'ten Ali'ye dair şok edecek sözler! Ali hakkındaki iddialara ne cevap verecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Ocak Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.