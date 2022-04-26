Esra Erol 26 Nisan Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Nisan 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; 65 yaşındaki Yaşar tarafından kaçırılan Hicran itiraflarına devam edecek! O konuşacak yer yerinden oynayacak! 700 bin lirayı da kadı Harun’a kaçtı! Ahmet canlı yayında isyan etti! Ahmet karısı Mühibe ve Harun ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Lale 18 yaşına bastığı gün ortadan kayboldu! Kızlarının hayatından endişe eden anne babanın isyanı! Yıllarca büyüten ailesini gerçek ailesi bildi, tüm gerçekleri annesi vefat etmeden hemen önce öğrendi! Biyolojik ailesini arayan Dilek’in hikayesi herkesi gözyaşlarına boğacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Nisan 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; 65 yaşındaki Yaşar tarafından kaçırılan Hicran itiraflarına devam edecek! O konuşacak yer yerinden oynayacak! 700 bin lirayı da kadı Harun'a kaçtı! Ahmet canlı yayında isyan etti! Ahmet karısı Mühibe ve Harun ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Lale 18 yaşına bastığı gün ortadan kayboldu! Kızlarının hayatından endişe eden anne babanın isyanı! Yıllarca büyüten ailesini gerçek ailesi bildi, tüm gerçekleri annesi vefat etmeden hemen önce öğrendi! Biyolojik ailesini arayan Dilek'in hikayesi herkesi gözyaşlarına boğacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Nisan Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.