26 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 26 Nisan Salı canlı yayın izle

Esra Erol 26 Nisan Salı canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2022 16:46
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Nisan 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; 65 yaşındaki Yaşar tarafından kaçırılan Hicran itiraflarına devam edecek! O konuşacak yer yerinden oynayacak! 700 bin lirayı da kadı Harun’a kaçtı! Ahmet canlı yayında isyan etti! Ahmet karısı Mühibe ve Harun ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Lale 18 yaşına bastığı gün ortadan kayboldu! Kızlarının hayatından endişe eden anne babanın isyanı! Yıllarca büyüten ailesini gerçek ailesi bildi, tüm gerçekleri annesi vefat etmeden hemen önce öğrendi! Biyolojik ailesini arayan Dilek’in hikayesi herkesi gözyaşlarına boğacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Nisan 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; 65 yaşındaki Yaşar tarafından kaçırılan Hicran itiraflarına devam edecek! O konuşacak yer yerinden oynayacak! 700 bin lirayı da kadı Harun'a kaçtı! Ahmet canlı yayında isyan etti! Ahmet karısı Mühibe ve Harun ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Lale 18 yaşına bastığı gün ortadan kayboldu! Kızlarının hayatından endişe eden anne babanın isyanı! Yıllarca büyüten ailesini gerçek ailesi bildi, tüm gerçekleri annesi vefat etmeden hemen önce öğrendi! Biyolojik ailesini arayan Dilek'in hikayesi herkesi gözyaşlarına boğacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

26 Nisan Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 26 Nisan Salı
CANLI İZLE: Esra Erol 26 Nisan Salı
Esra Erol 25 Nisan Pazartesi yayın izle
Esra Erol 25 Nisan Pazartesi yayın izle
60 yaşındaki Yaşar Şahin 19 yaşındaki Hicran’ı kaçırdı!
60 yaşındaki Yaşar Şahin 19 yaşındaki Hicran'ı kaçırdı!
Esra Erol 22 Nisan Cuma yayın izle
Esra Erol 22 Nisan Cuma yayın izle
Esra Erol 21 Nisan Perşembe yayın izle
Esra Erol 21 Nisan Perşembe yayın izle
Esra Erol 18 Nisan Pazartesi
Esra Erol 18 Nisan Pazartesi
Esra Erol 14 Nisan Perşembe yayın izle
Esra Erol 14 Nisan Perşembe yayın izle
Esra Erol 13 Nisan Çarşamba
Esra Erol 13 Nisan Çarşamba
Esra Erol 12 Nisan Salı yayın izle
Esra Erol 12 Nisan Salı yayın izle
Esra Erol 11 Nisan Pazartesi yayın izle
Esra Erol 11 Nisan Pazartesi yayın izle
Esra Erol 8 Nisan Cuma
Esra Erol 8 Nisan Cuma
Esra Erol 7 Nisan Perşembe izle
Esra Erol 7 Nisan Perşembe izle
Daha Fazla Video Göster