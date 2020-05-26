26 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 26 Mayıs Salı tek parça izle |Video

Esra Erol 26 Mayıs Salı tek parça izle |Video - 26.05.2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2020 16:50
Güncelleme:26.05.2020 18:47
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Mayıs 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Uğurcan ‘Annemden DNA testi istiyorum’ dedi, herkesi şoke etti! Şahin Meryem’i ve herkesi şoke edecek! Her şey sil baştan başlayacak! Şahin’den Meryem’e herkesi şaşırtacak hamle! Karısının kendisini 2 farklı kişiyle aldattığını öğrenen Şaban ve Gülşah arasında çok konuşulacak büyük iddia! 5 aylık hamile karısı Elçin, evdeki büyük tüpü de alarak ortadan kayboldu! Neden kaçarken tüpü de yanında götürdü? ‘20 yaşındaki kızım Tuğçe evi terk etti’ diyen Sevgi Hanımın kızına seslenişi ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Mayıs 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Uğurcan 'Annemden DNA testi istiyorum' dedi, herkesi şoke etti! Şahin Meryem'i ve herkesi şoke edecek! Her şey sil baştan başlayacak! Şahin'den Meryem'e herkesi şaşırtacak hamle! Karısının kendisini 2 farklı kişiyle aldattığını öğrenen Şaban ve Gülşah arasında çok konuşulacak büyük iddia! 5 aylık hamile karısı Elçin, evdeki büyük tüpü de alarak ortadan kayboldu! Neden kaçarken tüpü de yanında götürdü? '20 yaşındaki kızım Tuğçe evi terk etti' diyen Sevgi Hanımın kızına seslenişi ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Mayıs Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Esra Erol 26 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 26 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 25 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 25 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da Türkiye'yi sarsan olay!
Esra Erol'da Türkiye'yi sarsan olay!
Esra Erol 22 Mayıs Cuma
Esra Erol 22 Mayıs Cuma
Esra Erol 21 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 21 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 20 Mayıs Çarşamba
Esra Erol 20 Mayıs Çarşamba
Esra Erol 19 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 19 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 18 Mayıs Pazartesi
Esra Erol 18 Mayıs Pazartesi
Esra Erol 14 Mayıs Perşembe tek parça izle |Video
Esra Erol 14 Mayıs Perşembe tek parça izle |Video
Esra Erol 13 Mayıs Çarşamba tek parça izle |Video
Esra Erol 13 Mayıs Çarşamba tek parça izle |Video
Esra Erol 12 Mayıs Salı
Esra Erol 12 Mayıs Salı
Esra Erol 11 Mayıs Pazartesi tek parça izle |Video
Esra Erol 11 Mayıs Pazartesi tek parça izle |Video
Daha Fazla Video Göster