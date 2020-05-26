Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Mayıs 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Uğurcan ‘Annemden DNA testi istiyorum’ dedi, herkesi şoke etti! Şahin Meryem’i ve herkesi şoke edecek! Her şey sil baştan başlayacak! Şahin’den Meryem’e herkesi şaşırtacak hamle! Karısının kendisini 2 farklı kişiyle aldattığını öğrenen Şaban ve Gülşah arasında çok konuşulacak büyük iddia! 5 aylık hamile karısı Elçin, evdeki büyük tüpü de alarak ortadan kayboldu! Neden kaçarken tüpü de yanında götürdü? ‘20 yaşındaki kızım Tuğçe evi terk etti’ diyen Sevgi Hanımın kızına seslenişi ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Mayıs 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Uğurcan 'Annemden DNA testi istiyorum' dedi, herkesi şoke etti! Şahin Meryem'i ve herkesi şoke edecek! Her şey sil baştan başlayacak! Şahin'den Meryem'e herkesi şaşırtacak hamle! Karısının kendisini 2 farklı kişiyle aldattığını öğrenen Şaban ve Gülşah arasında çok konuşulacak büyük iddia! 5 aylık hamile karısı Elçin, evdeki büyük tüpü de alarak ortadan kayboldu! Neden kaçarken tüpü de yanında götürdü? '20 yaşındaki kızım Tuğçe evi terk etti' diyen Sevgi Hanımın kızına seslenişi ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Mayıs Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.