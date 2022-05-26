26 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 26 Mayıs Perşembe canlı yayın izle

Esra Erol 26 Mayıs Perşembe canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2022 16:52
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; tartıştılar, kavga ettiler, her söyledikleri olay oldu! Taner karısı Merve’ye eve dön dedi! 2.5 aylık hamile olan Merve’nin son kararı ne? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Seval’in herkesi şoke edecek kararı! Kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen Ayşe Şeyma’ya Esra Erol’dan büyük sürpriz! Murat engelle kızım Özlem’i dilendirecek diyen babanın feryadı yürekleri dağladı! Özlem ve yanına kaçtığı Murat canlı yayında! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; tartıştılar, kavga ettiler, her söyledikleri olay oldu! Taner karısı Merve'ye eve dön dedi! 2.5 aylık hamile olan Merve'nin son kararı ne? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Seval'in herkesi şoke edecek kararı! Kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen Ayşe Şeyma'ya Esra Erol'dan büyük sürpriz! Murat engelle kızım Özlem'i dilendirecek diyen babanın feryadı yürekleri dağladı! Özlem ve yanına kaçtığı Murat canlı yayında! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

26 Mayıs Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 26 Mayıs Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 26 Mayıs Perşembe
Esra Erol 25 Mayıs Çarşamba yayın izle
Esra Erol 25 Mayıs Çarşamba yayın izle
Esra Erol 24 Mayıs Salı yayın izle
Esra Erol 24 Mayıs Salı yayın izle
Esra Erol 23 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 23 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 20 Mayıs Cuma tek parça izle
Esra Erol 20 Mayıs Cuma tek parça izle
Esra Erol 19 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 19 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 18 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 18 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 17 Mayıs Salı yayın izle
Esra Erol 17 Mayıs Salı yayın izle
Esra Erol 16 Mayıs Pazartesi
Esra Erol 16 Mayıs Pazartesi
Esra Erol’u ağlatan sürpriz! Bangladeş’te su kuyusu...
Esra Erol'u ağlatan sürpriz! Bangladeş'te su kuyusu...
Esra Erol 12 Mayıs Perşembe
Esra Erol 12 Mayıs Perşembe
Esra Erol 11 Mayıs Çarşamba
Esra Erol 11 Mayıs Çarşamba
Daha Fazla Video Göster