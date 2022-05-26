Esra Erol 26 Mayıs Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; tartıştılar, kavga ettiler, her söyledikleri olay oldu! Taner karısı Merve’ye eve dön dedi! 2.5 aylık hamile olan Merve’nin son kararı ne? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Seval’in herkesi şoke edecek kararı! Kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen Ayşe Şeyma’ya Esra Erol’dan büyük sürpriz! Murat engelle kızım Özlem’i dilendirecek diyen babanın feryadı yürekleri dağladı! Özlem ve yanına kaçtığı Murat canlı yayında! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; tartıştılar, kavga ettiler, her söyledikleri olay oldu! Taner karısı Merve'ye eve dön dedi! 2.5 aylık hamile olan Merve'nin son kararı ne? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Seval'in herkesi şoke edecek kararı! Kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen Ayşe Şeyma'ya Esra Erol'dan büyük sürpriz! Murat engelle kızım Özlem'i dilendirecek diyen babanın feryadı yürekleri dağladı! Özlem ve yanına kaçtığı Murat canlı yayında! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Mayıs Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.