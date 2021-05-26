Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Mayıs 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ömer ve Emre 20 yıldır görmedikleri annesine kavuşacak mı? Kocası kardeşinin karısıyla kaçtı, ortalık karıştı! Mualla ve Hüseyin arasındaki yüzleşmede ikinci perde! 3 çocuğunu da alıp Emre’ye kaçan Satı ile ilgili son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Mayıs 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ömer ve Emre 20 yıldır görmedikleri annesine kavuşacak mı? Kocası kardeşinin karısıyla kaçtı, ortalık karıştı! Mualla ve Hüseyin arasındaki yüzleşmede ikinci perde! 3 çocuğunu da alıp Emre'ye kaçan Satı ile ilgili son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Mayıs Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.