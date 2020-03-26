Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Mart 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; İrem Güler ve Erdoğan Özdoğanlar ile ilgili akılalmaz iddialar! Baha’da herkesi şoke edecek büyük itiraf! 19 yaşındaki Elanur Keskin kimin yanında? Güney diye bahsettiği kişinin gerçek ismi ne? O isimle Elanur’un ablasının bağlantısı herkesi şoke edecek! Sosyal medyadan tanıştığı Bilal adlı şahsa kaçan Aysun Çoban’ın annesinin feryadı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Mart 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; İrem Güler ve Erdoğan Özdoğanlar ile ilgili akılalmaz iddialar! Baha'da herkesi şoke edecek büyük itiraf! 19 yaşındaki Elanur Keskin kimin yanında? Güney diye bahsettiği kişinin gerçek ismi ne? O isimle Elanur'un ablasının bağlantısı herkesi şoke edecek! Sosyal medyadan tanıştığı Bilal adlı şahsa kaçan Aysun Çoban'ın annesinin feryadı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 26 MART PERŞEMBE CANLI YAYIN

26 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.