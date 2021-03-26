CANLI İZLE: Esra Erol 26 Mart Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Mart 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Batuhan ve Semanur’la ilgili gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak! 2 elti kocalarını bırakıp aynı adama kaçtı, Türkiye bu olayı konuştu! Muammer Ay’a kaçan 2 elti canlı yayında! Salih’in Keziban’a büyük teklifi! Günler kaçan Mine ve Özkan kimin evinde saklanıyor? 15 yıldır göremediği evladına kavuşacak mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Mart 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Batuhan ve Semanur'la ilgili gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak! 2 elti kocalarını bırakıp aynı adama kaçtı, Türkiye bu olayı konuştu! Muammer Ay'a kaçan 2 elti canlı yayında! Salih'in Keziban'a büyük teklifi! Günler kaçan Mine ve Özkan kimin evinde saklanıyor? 15 yıldır göremediği evladına kavuşacak mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Mart Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.