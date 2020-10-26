Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; DNA testi sonucu açıklandı, Ahmet Filiz Emrah’ın babası çıktı! Bugün Ahmet Filiz’in şok talebi herkesi çileden çıkaracak, baba oğul bir kez daha karşı karşıya gelecek! Karısı Nazile yine kaçtı, o yine Esra Erol’a sığındı! Nazile’nin yanına kaçtığı iddia edilen Davut’un karısı konuştu ortalık karıştı! İddiaların odağındaki Davut bugün canlı yayında! Melisa verdiği sözü tuttu mu? Kaçarak evlendiği kocası İsmet Can’la birlikte babasının evine gitti mi? Sır perdesi adım adım aralanıyor! Aslan Sarıcan Doğan’ın babası mı? 12 Ağustos’tan beri kayıp olan Rabia Bulur ile ilgili şoke edecek gelişme! 10 yıllık karısı Rahime çocukları Yusuf’u da alıp 4 ay önce ortadan kayboldu! Rahime’nin eşi Recep Bey’in büyük isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; DNA testi sonucu açıklandı, Ahmet Filiz Emrah'ın babası çıktı! Bugün Ahmet Filiz'in şok talebi herkesi çileden çıkaracak, baba oğul bir kez daha karşı karşıya gelecek! Karısı Nazile yine kaçtı, o yine Esra Erol'a sığındı! Nazile'nin yanına kaçtığı iddia edilen Davut'un karısı konuştu ortalık karıştı! İddiaların odağındaki Davut bugün canlı yayında! Melisa verdiği sözü tuttu mu? Kaçarak evlendiği kocası İsmet Can'la birlikte babasının evine gitti mi? Sır perdesi adım adım aralanıyor! Aslan Sarıcan Doğan'ın babası mı? 12 Ağustos'tan beri kayıp olan Rabia Bulur ile ilgili şoke edecek gelişme! 10 yıllık karısı Rahime çocukları Yusuf'u da alıp 4 ay önce ortadan kayboldu! Rahime'nin eşi Recep Bey'in büyük isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV izle...

26 Ekim Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.