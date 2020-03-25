Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Şubat 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 12 Mart günü ortadan kaybolan Baha Akkoç zorla mı kaçırıldı? İrem Güler bu olayların neresinde? 20 Mart’tan beri kayıp olan 13 yaşındaki Ceren bulundu! Peki Ceren’i kimler nerede sakladı? Ceren günler sonra annesine canlı yayında kavuşacak! 6 yaşındaki çocuğun babası Emrullah mı? Emrullah ile karısı Meryem üç buçuk yıl sonra karşı karşıya gelecek! 19 yaşındaki Elanur Keskin hakkında ailesinin çok konuşulacak şüphesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Şubat 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 12 Mart günü ortadan kaybolan Baha Akkoç zorla mı kaçırıldı? İrem Güler bu olayların neresinde? 20 Mart'tan beri kayıp olan 13 yaşındaki Ceren bulundu! Peki Ceren'i kimler nerede sakladı? Ceren günler sonra annesine canlı yayında kavuşacak! 6 yaşındaki çocuğun babası Emrullah mı? Emrullah ile karısı Meryem üç buçuk yıl sonra karşı karşıya gelecek! 19 yaşındaki Elanur Keskin hakkında ailesinin çok konuşulacak şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Şubat Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.