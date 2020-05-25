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Esra Erol 25 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle |Video - 25.05.2020

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Giriş: 25.05.2020 16:53
Güncelleme:25.05.2020 17:06
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Mayıs 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; DNA testi açılandı, Uğur Yazar Uğurcan’ın babası çıkmadı! Nargüzel Hanım apar topar neden kaçtı? Nargüzel Hanım giderken hangi itirafta bulundu? Meryem ve kocası Şahin canlı yayında yüzleşti! Meryem Şahin’i affedecek mi? 2 çocuğuyla birlikte ortadan kaybolan Ayşe Çakal nerede? Ayşe Çakal’ın kocası konuşacak ortalık karışacak! Ayşe’nin başına bir şey mi geldi? 5 aylık hamile karısı Elçin evdeki büyük tüpü de alarak ortadan kayboldu! Mustafa Beyin büyük isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Mayıs 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; DNA testi açılandı, Uğur Yazar Uğurcan'ın babası çıkmadı! Nargüzel Hanım apar topar neden kaçtı? Nargüzel Hanım giderken hangi itirafta bulundu? Meryem ve kocası Şahin canlı yayında yüzleşti! Meryem Şahin'i affedecek mi? 2 çocuğuyla birlikte ortadan kaybolan Ayşe Çakal nerede? Ayşe Çakal'ın kocası konuşacak ortalık karışacak! Ayşe'nin başına bir şey mi geldi? 5 aylık hamile karısı Elçin evdeki büyük tüpü de alarak ortadan kayboldu! Mustafa Beyin büyük isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 25 MAYIS PAZARTESİ CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

25 Mayıs Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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