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Esra Erol 25 Mayıs Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 25.05.2022 17:03
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Mayıs 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ahmet’ten kaçtı, Soner’le telli duvaklı düğün yaptı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Seval’in herkesi şoke edecek kararı! Çiğdem sonunda her şeyi itiraf etti! O konuştu Meryem çileden çıktı! Dün gece neler yaşandı! Olanlara inanamayacaksınız! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Mayıs 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ahmet'ten kaçtı, Soner'le telli duvaklı düğün yaptı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Seval'in herkesi şoke edecek kararı! Çiğdem sonunda her şeyi itiraf etti! O konuştu Meryem çileden çıktı! Dün gece neler yaşandı! Olanlara inanamayacaksınız! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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25 Mayıs Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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