CANLI İZLE: Esra Erol 25 Mart Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Mart 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Salih’in Keziban’a son teklifi ne? Mine ve Özkan evlendiler, ortadan kayboldular! En son nerede görüldüler? İki elti kocalarını bıraktı, Muammer Ay’a kaçtı! 40 gün aynı evde yaşadığı Yasemin tarafından dolandırılan Ercan’ın isyanı! Öldürülme korkusuyla saklanan Rümeysa’yı Esra Erol kurtardı! Bugün hesaplaşma vakti! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Mart 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Salih'in Keziban'a son teklifi ne? Mine ve Özkan evlendiler, ortadan kayboldular! En son nerede görüldüler? İki elti kocalarını bıraktı, Muammer Ay'a kaçtı! 40 gün aynı evde yaşadığı Yasemin tarafından dolandırılan Ercan'ın isyanı! Öldürülme korkusuyla saklanan Rümeysa'yı Esra Erol kurtardı! Bugün hesaplaşma vakti! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.