Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Eylül 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; DNA testi açıklanacak kafalardaki soru işareti kalkacak! 6 aylık bebeğin babası Ferdi mi yoksa komşu Cengiz mi? 43 yaşındaki %65 zihinsel engelli Semra Hanım kim ya da kimler yanında tutuyor? 3 Temmuz günü Sabiha Gökçen Havalimanı’nda neler yaşandı? Semra’nın başına bir şey mi geldi? Esra Erol bir hayata daha dokundu! 16 yaşındaki hamile kıza Esra Erol destek oldu! 16 yaşındaki genç kızın yeni hayatına başladığı o anlar... Kocası Mert velayeti Kardelen’de olan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya devam ediyor! Mert Calman nerede? Herkesi ağzı açık kaldı, kimse duyduklarına inanamadı! Esra dün gece hangi kararı aldı? ‘Resmi nikahlı eşim Zemzem eski eşi İbrahim Halil Çebi’ye kaçtı’ diyen Kenan Beyin büyük isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Eylül 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; DNA testi açıklanacak kafalardaki soru işareti kalkacak! 6 aylık bebeğin babası Ferdi mi yoksa komşu Cengiz mi? 43 yaşındaki %65 zihinsel engelli Semra Hanım kim ya da kimler yanında tutuyor? 3 Temmuz günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda neler yaşandı? Semra'nın başına bir şey mi geldi? Esra Erol bir hayata daha dokundu! 16 yaşındaki hamile kıza Esra Erol destek oldu! 16 yaşındaki genç kızın yeni hayatına başladığı o anlar... Kocası Mert velayeti Kardelen'de olan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya devam ediyor! Mert Calman nerede? Herkesi ağzı açık kaldı, kimse duyduklarına inanamadı! Esra dün gece hangi kararı aldı? 'Resmi nikahlı eşim Zemzem eski eşi İbrahim Halil Çebi'ye kaçtı' diyen Kenan Beyin büyük isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Eylül Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.