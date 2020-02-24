Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Şubat 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Nurten ve Akın’ın bebeğinin DNA testi açıklandı! 4 aylık bebekle ilgili yaşanan son dakika gelişmesi! Fayma Özdemir kaçtı mı? Zorla kaçırıldı mı? Fayma ve İdris’in katıldığı canlı yayında büyük yüzleşme! Bir ay sonra ortaya çıkan Canan Zengin kocası Hakverdi’ye hangi itirafta bulundu? Canan Zengin’in neden kaçtı? Damadı Ramazan Soylu gelini Şerife Uyanık’la kaçan babanın isyanı! Eşinin kendisini aldattığını ve aldattığı kişiden 8 aylık hamile olduğunu söyleyen İsmail Beyin isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Şubat 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Nurten ve Akın'ın bebeğinin DNA testi açıklandı! 4 aylık bebekle ilgili yaşanan son dakika gelişmesi! Fayma Özdemir kaçtı mı? Zorla kaçırıldı mı? Fayma ve İdris'in katıldığı canlı yayında büyük yüzleşme! Bir ay sonra ortaya çıkan Canan Zengin kocası Hakverdi'ye hangi itirafta bulundu? Canan Zengin'in neden kaçtı? Damadı Ramazan Soylu gelini Şerife Uyanık'la kaçan babanın isyanı! Eşinin kendisini aldattığını ve aldattığı kişiden 8 aylık hamile olduğunu söyleyen İsmail Beyin isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 24 ŞUBAT PAZARTESİ CANLI YAYIN...

24 Şubat Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.