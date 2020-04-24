Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Nisan 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Mustafa ile Hülya Hüsniye’nin yüzleşmesinde ikinci perde! Buket ve Cemalettin’in son sözleri! 3 yıldır görmediği kızı Çiğdem’i Esra Erol buldu! Çiğdem Esra Erol’a neyi itiraf etti! Çiğdem ve annesinin 3 yıl sonra büyük yüzleşmesi! Zühre 2 yıldır hasret kaldığı oğlunu ilk kez gördü! Herkesi şoke edecek o anlar! Söyledikleriyle ortalığı karıştıran Buket’in kuzeni Pınar stüdyoya geliyor! Evli kızı Sebahat 12 Mart gecesi Muhammed Karabulut tarafından kaçırıldı! Kızının hayatından şüphe eden Halil Bey isyan etti! Günlerdir hiçbir haber alınamayan kayıp Sebahat ile ilgili çok büyük gelişme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Nisan 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Mustafa ile Hülya Hüsniye'nin yüzleşmesinde ikinci perde! Buket ve Cemalettin'in son sözleri! 3 yıldır görmediği kızı Çiğdem'i Esra Erol buldu! Çiğdem Esra Erol'a neyi itiraf etti! Çiğdem ve annesinin 3 yıl sonra büyük yüzleşmesi! Zühre 2 yıldır hasret kaldığı oğlunu ilk kez gördü! Herkesi şoke edecek o anlar! Söyledikleriyle ortalığı karıştıran Buket'in kuzeni Pınar stüdyoya geliyor! Evli kızı Sebahat 12 Mart gecesi Muhammed Karabulut tarafından kaçırıldı! Kızının hayatından şüphe eden Halil Bey isyan etti! Günlerdir hiçbir haber alınamayan kayıp Sebahat ile ilgili çok büyük gelişme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 24 NİSAN CUMA CANLI YAYIN

24 Nisan Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.