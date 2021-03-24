CANLI İZLE: Esra Erol 24 Mart Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Salih ve Keziban’ın son kararı! Mine Kılıç ve Özkan Can nerede? Hasan Basri’nin yüzünü güldürecek haber! 40 gün evli kaldığı Yasemin tarafından dolandırılan Ercan’ın isyanı! 15 yıldır evladını görmeyen babanın hasreti! 4 Mart’tan beri kayıp olan Rümeysa Koçak nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Salih ve Keziban'ın son kararı! Mine Kılıç ve Özkan Can nerede? Hasan Basri'nin yüzünü güldürecek haber! 40 gün evli kaldığı Yasemin tarafından dolandırılan Ercan'ın isyanı! 15 yıldır evladını görmeyen babanın hasreti! 4 Mart'tan beri kayıp olan Rümeysa Koçak nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.