Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Kasım 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; 30 yıl sonra annesi Güneş Hanım Oğuzhan’ı kabul edecek mi? Kendisinden 22 yaş küçük Ersin’e aşık oldu, evlilik hayali kurdu! Sahte tapularla yüz binlerce lira dolandırıldı! 56 yaşındaki Fatma Hanım’ı dolandırdığı iddia edilen Ersin canlı yayında! 2 yıl önce Yasin İbiş tarafından terk edildi, bir de üstüne çocuk benden değil dedi! Perihan ve Yasin karşı karşıya gelecek! Karısını ve çocuğunu öldürmekle suçlandı, o da yetmedi evini yakıp yıktılar! Peki gerçekler ne? Bir yıl önce anne ve babası uyurken evden kaçan Ayşegül’le ilgili büyük şüphe! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Kasım 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; 30 yıl sonra annesi Güneş Hanım Oğuzhan'ı kabul edecek mi? Kendisinden 22 yaş küçük Ersin'e aşık oldu, evlilik hayali kurdu! Sahte tapularla yüz binlerce lira dolandırıldı! 56 yaşındaki Fatma Hanım'ı dolandırdığı iddia edilen Ersin canlı yayında! 2 yıl önce Yasin İbiş tarafından terk edildi, bir de üstüne çocuk benden değil dedi! Perihan ve Yasin karşı karşıya gelecek! Karısını ve çocuğunu öldürmekle suçlandı, o da yetmedi evini yakıp yıktılar! Peki gerçekler ne? Bir yıl önce anne ve babası uyurken evden kaçan Ayşegül'le ilgili büyük şüphe! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Kasım Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.