Esra Erol 24 Aralık Perşembe canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Aralık Perşembe günü yayınlanan programda; Türkiye bu skandalı konuşuyor. 12 yıl önce dünyaya getirdiği evladını sözleşme imzalayıp bir başkasına sattı. Peki kız çocuğunun babası Turgay mı? Gerçekler 12 yıl sonra canlı yayında ortaya çıkacak. 15 yaşındaki Buket yaşıyor mu? Kim yalan söylüyor? Buket'in mesajın attığı Hasan Koyun, en son gören Damla Yalçın ve erkek arkadaşı Şükrü Akıncı canlı yayında kar��ı karşıya gelecek. Kayıp Buket ile ilgil son dakika gelişmesi. 18 yaşında genç bir anne 2,5 yaşındaki oğlumu babası kaçırdı. 7 aydır oğluma hasretim diyen bir annenin haykırışı! Vedat Beyin 43 yıldır haber alamadığı Güldane Hanımı Esra Erol buldu. Güldane Hanım canlı yayına gelecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu skandalı konuşuyor. 12 yıl önce dünyaya getirdiği evladını sözleşme imzalayıp bir başkasına sattı. Peki kız çocuğunun babası Turgay mı? Gerçekler 12 yıl sonra canlı yayında ortaya çıkacak. 15 yaşındaki Buket yaşıyor mu? Kim yalan söylüyor? Buket'in mesajın attığı Hasan Koyun, en son gören Damla Yalçın ve erkek arkadaşı Şükrü Akıncı canlı yayında karşı karşıya gelecek. Kayıp Buket ile ilgil son dakika gelişmesi. 18 yaşında genç bir anne 2,5 yaşındaki oğlumu babası kaçırdı. 7 aydır oğluma hasretim diyen bir annenin haykırışı! Vedat Beyin 43 yıldır haber alamadığı Güldane Hanımı Esra Erol buldu. Güldane Hanım canlı yayına gelecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

24 Aralık Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

ESRA EROL'DA 24 ARALIK PERŞEMBE CANLI İZLE