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23.03.2020

Esra Erol 23 Mart Pazartesi canlı yayın izle |Video - 23.03.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Baha Akkoç evladıyla birlikte 12 Mart gün ortadan kaybolmuştu Esra Erol tarafından bulundu! İrem Güler Baha’yı ne ile neye zorladı? Baha’nın başına gelenlere inanamayacaksınız! Makbule Hanımın eşi İsmet Yüksek evine geri dönecek mi? İsmet Yüksek canlı yayında tüm gerçekleri ortaya çıkartacak! Ayakkabılarını bile almadan camdan kaçan 17 yaşındaki Şehnaz nereye kaçtı? Şehnaz’ın başına bir şey mi geldi? Baha Akkoç ve eşi Ali günler sonra canlı yayında karşı karşıya gelecek! 3 buçuk yıl önce eşinin evden kaçtığını iddia eden Emrullah Beyin eşinden isteği ne? 27 Şubat günü hiçbir neden yokken ortadan kaybolan 19 yaşında Elanur Keskin hakkında ailesinin büyük şüphesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Baha Akkoç evladıyla birlikte 12 Mart gün ortadan kaybolmuştu Esra Erol tarafından bulundu! İrem Güler Baha'yı ne ile neye zorladı? Baha'nın başına gelenlere inanamayacaksınız! Makbule Hanımın eşi İsmet Yüksek evine geri dönecek mi? İsmet Yüksek canlı yayında tüm gerçekleri ortaya çıkartacak! Ayakkabılarını bile almadan camdan kaçan 17 yaşındaki Şehnaz nereye kaçtı? Şehnaz'ın başına bir şey mi geldi? Baha Akkoç ve eşi Ali günler sonra canlı yayında karşı karşıya gelecek! 3 buçuk yıl önce eşinin evden kaçtığını iddia eden Emrullah Beyin eşinden isteği ne? 27 Şubat günü hiçbir neden yokken ortadan kaybolan 19 yaşında Elanur Keskin hakkında ailesinin büyük şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 23 MART PAZARTESİ CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

23 Mart Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Esra Erol'da 23 Mart Pazartesi...
CANLI İZLE: Esra Erol'da 23 Mart Pazartesi...
Esra Erol'da 20 Mart Cuma tek parça izle
Esra Erol'da 20 Mart Cuma tek parça izle
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Esra Erol'da canlı yayınında gergin anlar!
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Esra Erol'da 19 Mart Perşembe tek parça izle
Esra Erol'da 18 Mart Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da 18 Mart Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da 16 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 16 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol'da 12 Mart Perşembe...
Esra Erol'da 12 Mart Perşembe...
Esra Erol'da 11 Mart Çarşamba...
Esra Erol'da 11 Mart Çarşamba...
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