Esra Erol 23 Kasım Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Kasım 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Aynur ve Tuncer yüzleşmesinde ikinci perde! 38 yıl sonra kavuşan aşıkların İstanbul masalı! 3 çocuğunu bıraktı evden kaçtı, sosyal medyadan tanıştığı Esra ablasının yanına kaçtı! Bir buçuk ay sonra Merve ve kocası Selçuk arasında yüzleşme vakti! Televizyonda gördüğü numarayı aradı, tüm parasını ona kaptıran Abdulkadir’in büyük isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Kasım 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Aynur ve Tuncer yüzleşmesinde ikinci perde! 38 yıl sonra kavuşan aşıkların İstanbul masalı! 3 çocuğunu bıraktı evden kaçtı, sosyal medyadan tanıştığı Esra ablasının yanına kaçtı! Bir buçuk ay sonra Merve ve kocası Selçuk arasında yüzleşme vakti! Televizyonda gördüğü numarayı aradı, tüm parasını ona kaptıran Abdulkadir'in büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Kasım Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.