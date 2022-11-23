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Esra Erol 23 Kasım Çarşamba izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Kasım 2022 Çarşamba) ne oldu?
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Kasım 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye onları konuşuyor! "Karımdan boşanmak için Ali'nin karısı Sevim sevgilimmiş gibi davrandı" dedi, olanlara konuşulanlara kimse inanamadı! Büyük yüzleşme kaldığı yerden devam ediyor! Gülizar şimdi ne yapacak? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...
ESRA EROL'DA 23 KASIM TEK PARÇA İZLE
23 Kasım Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.