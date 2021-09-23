Esra Erol 23 Eylül Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Ahmet tarafından kaçırılan Fatma konuşacak, yer yerinden oynayacak! Biri 7 aylık 4 çocuğu bırakıp Hakan’a kaçtı, çocuklar açlıktan evde bayıldı! Hakan’ın kadın ticareti yaptığı iddiaları doğru mu? 5 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybetti, kardeşiyle beraber evlatlık verildi! Nurgül’ün yıllardır görmediği annesi ve kardeşini bulacak mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Ahmet tarafından kaçırılan Fatma konuşacak, yer yerinden oynayacak! Biri 7 aylık 4 çocuğu bırakıp Hakan'a kaçtı, çocuklar açlıktan evde bayıldı! Hakan'ın kadın ticareti yaptığı iddiaları doğru mu? 5 yaşındayken babasını trafik kazasında kaybetti, kardeşiyle beraber evlatlık verildi! Nurgül'ün yıllardır görmediği annesi ve kardeşini bulacak mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Eylül Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.