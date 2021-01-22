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Esra Erol 22 Ocak Cuma yayın izle - 22.01.2021

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Giriş: 22.01.2021 16:58
Güncelleme:23.01.2021 00:54
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Ocak 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Ocak Cuma günü yayınlanan programda; ‘Kocam Ramazan Çetinkaya Gülçin Hatice ve Sakıp Demir çifti tarafından zorla tutuluyor’ diyen Cemile Hanım ve kızının feryadı herkesi şoke edecek! İslam Mücahit’in yaptıkları çileden çıkardı! Bahar evlenmek istedi İslam Mücahit karşı çıktı! Bahar’ın ailesi olaya el koydu! Üniversitede okurken sözde hoca Kadir Argun’un peşinden giden Rabia’nın ailesi 1.5 yıldır kızlarından haber alamadı! Sır dolu kayboluşun akılalmaz hikayesi ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Ocak 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Ocak Cuma günü yayınlanan programda; 'Kocam Ramazan Çetinkaya Gülçin Hatice ve Sakıp Demir çifti tarafından zorla tutuluyor' diyen Cemile Hanım ve kızının feryadı herkesi şoke edecek! İslam Mücahit'in yaptıkları çileden çıkardı! Bahar evlenmek istedi İslam Mücahit karşı çıktı! Bahar'ın ailesi olaya el koydu! Üniversitede okurken sözde hoca Kadir Argun'un peşinden giden Rabia'nın ailesi 1.5 yıldır kızlarından haber alamadı! Sır dolu kayboluşun akılalmaz hikayesi ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

ESRA EROL 22 OCAK CUMA YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

22 Ocak Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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