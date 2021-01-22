CANLI İZLE: Esra Erol 22 Ocak Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Ocak 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; ‘Kocam Ramazan Çetinkaya Gülçin Hatice ve Sakıp Demir çifti tarafından zorla tutuluyor’ diyen Cemile Hanım ve kızının feryadı herkesi şoke edecek! İslam Mücahit’in yaptıkları çileden çıkardı! Bahar evlenmek istedi İslam Mücahit karşı çıktı! Bahar’ın ailesi olaya el koydu! Üniversitede okurken sözde hoca Kadir Argun’un peşinden giden Rabia’nın ailesi 1.5 yıldır kızlarından haber alamadı! Sır dolu kayboluşun akılalmaz hikayesi ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Ocak 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; 'Kocam Ramazan Çetinkaya Gülçin Hatice ve Sakıp Demir çifti tarafından zorla tutuluyor' diyen Cemile Hanım ve kızının feryadı herkesi şoke edecek! İslam Mücahit'in yaptıkları çileden çıkardı! Bahar evlenmek istedi İslam Mücahit karşı çıktı! Bahar'ın ailesi olaya el koydu! Üniversitede okurken sözde hoca Kadir Argun'un peşinden giden Rabia'nın ailesi 1.5 yıldır kızlarından haber alamadı! Sır dolu kayboluşun akılalmaz hikayesi ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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