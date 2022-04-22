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Esra Erol 22 Nisan Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 22.04.2022 16:37
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Nisan 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; 65 yaşındaki Yaşar 18 yaşındaki Hicran’ı kaçırmaya devam ediyor! Hicran Yaşar’dan gizli hangi mesajı gönderdi? Hicran tehditle mi tutuluyor yoksa Yaşar bir şey mi yaptı? Nurgül’ün en büyük hayali gerçek olacak! Ördekleri Paşa ve Sarıkız’la horozu Erol’a canlı yayında kavuşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Nisan 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; 65 yaşındaki Yaşar 18 yaşındaki Hicran'ı kaçırmaya devam ediyor! Hicran Yaşar'dan gizli hangi mesajı gönderdi? Hicran tehditle mi tutuluyor yoksa Yaşar bir şey mi yaptı? Nurgül'ün en büyük hayali gerçek olacak! Ördekleri Paşa ve Sarıkız'la horozu Erol'a canlı yayında kavuşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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22 Nisan Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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