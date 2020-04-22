Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Nisan 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Cemalettin ve Buket’in yüzleşmesinde ikinci perde! Canlı yayında karşı karşıya gelecekler! Zühre 2 aydır hasret kaldığı evladını ilk kez gördü! 2 çocuğuyla birlikte 3 yıl önce ortadan kaybolan kızını aramaya gelen Hatice Hanımın feryadı! Pişmanlıklarla dolu bir evlilik hikayesi! 3 ay evli kaldığı Hülya Çimen tarafından dolandırıldığını iddia eden hem de hala nikahlı olduğu eşiyle barışmak isteyen Mustafa Beyin isyanı! Tedavi gördüğü hastanede ortadan kaybolan ve 14 aydır kayıp olan Sevcan Şentürk nerede? Necmettin Beyin kayıp karısı Sevcan Şentürk ile ilgili büyük şüphesi... “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Nisan 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Cemalettin ve Buket'in yüzleşmesinde ikinci perde! Canlı yayında karşı karşıya gelecekler! Zühre 2 aydır hasret kaldığı evladını ilk kez gördü! 2 çocuğuyla birlikte 3 yıl önce ortadan kaybolan kızını aramaya gelen Hatice Hanımın feryadı! Pişmanlıklarla dolu bir evlilik hikayesi! 3 ay evli kaldığı Hülya Çimen tarafından dolandırıldığını iddia eden hem de hala nikahlı olduğu eşiyle barışmak isteyen Mustafa Beyin isyanı! Tedavi gördüğü hastanede ortadan kaybolan ve 14 aydır kayıp olan Sevcan Şentürk nerede? Necmettin Beyin kayıp karısı Sevcan Şentürk ile ilgili büyük şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Nisan Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.