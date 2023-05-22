Esra Erol 22 Mayıs Pazartesi yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 22 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; DNA testi sonucu açıklandı, Esra Erol Suzan ve İzzet’e söz verdi! Suzan ve İzzet ne zaman evlenecek? Yoksa İzzet yine mi vazgeçti? Canlı yayın bitti, olanlar oldu! Aybüke ve Eray apar topar neden kaçtı? Tuncay’ı bekleyen büyük haber ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son gelişmeleri ATV'den izleyebilirsiniz...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 22 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; DNA testi sonucu açıklandı, Esra Erol Suzan ve İzzet'e söz verdi! Suzan ve İzzet ne zaman evlenecek? Yoksa İzzet yine mi vazgeçti? Canlı yayın bitti, olanlar oldu! Aybüke ve Eray apar topar neden kaçtı? Tuncay'ı bekleyen büyük haber ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son gelişmeleri ATV'den izleyebilirsiniz...

22 Mayıs Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.