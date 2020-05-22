Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Mayıs 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Uğur Yazar Uğurcan’ın babası mı? Yoksa Nargüzel Hanım yine yalan mı söylüyor? DNA sonucu açıklanacak Uğurcan 20 yıl sonra gerçekleri öğrenecek! 5 yaşındaki çocuğun babası Deniz mi? Akılalmaz olayda son perde! ‘Kız kardeşim Ayşe Çakal 8 Mayıs gecesi 2 çocuğunu da alarak kayıplara karıştı’ diyen Ali Beyin şüpheleri ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Mayıs 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Uğur Yazar Uğurcan'ın babası mı? Yoksa Nargüzel Hanım yine yalan mı söylüyor? DNA sonucu açıklanacak Uğurcan 20 yıl sonra gerçekleri öğrenecek! 5 yaşındaki çocuğun babası Deniz mi? Akılalmaz olayda son perde! 'Kız kardeşim Ayşe Çakal 8 Mayıs gecesi 2 çocuğunu da alarak kayıplara karıştı' diyen Ali Beyin şüpheleri ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

ESRA EROL 22 MAYIS CUMA TEK PARÇA İZLE