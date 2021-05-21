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Esra Erol 21 Mayıs Cuma canlı yayın izle - 21.05.2021

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Giriş: 21.05.2021 16:49
Güncelleme:21.05.2021 16:49
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Mayıs 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; 23 yıllık hasret son buldu, Işılay annesiyle Esra Erol’da buluştu! Annesinin yaşadıkları Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu! Ferdi eşi Cansen ve Cansen’in yanına kaçtığı Serpil’le stüdyoda yüzleşecek! Nuray Seyfettin’i affedecek mi? ‘Kayınpederim karımı başka bir adamla evlendirdi’ diyen Gökhan Bey’in isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Mayıs 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; 23 yıllık hasret son buldu, Işılay annesiyle Esra Erol'da buluştu! Annesinin yaşadıkları Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu! Ferdi eşi Cansen ve Cansen'in yanına kaçtığı Serpil'le stüdyoda yüzleşecek! Nuray Seyfettin'i affedecek mi? 'Kayınpederim karımı başka bir adamla evlendirdi' diyen Gökhan Bey'in isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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21 Mayıs Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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