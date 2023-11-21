Esra Erol 21 Kasım Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Kasım 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; itiraf canlı yayında geldi, Fevzi’nin başına o evde mi bir şey geldi? Tutuklanan Serkan Şahin arkadaşı Şakir’den yardım mı istedi? Gizemli evden canlı yayın ve Fevzi’yi arama çalışmaları! Tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğan Sezer ‘ ‘yalnızca sevgisine ihtiyacım var’ dediği annesine kavuşabilecek mi? Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Kasım 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; itiraf canlı yayında geldi, Fevzi'nin başına o evde mi bir şey geldi? Tutuklanan Serkan Şahin arkadaşı Şakir'den yardım mı istedi? Gizemli evden canlı yayın ve Fevzi'yi arama çalışmaları! Tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Sezer ' 'yalnızca sevgisine ihtiyacım var' dediği annesine kavuşabilecek mi? Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Kasım Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.